Marche dans l'eau au lever du soleil Saint-Cast-le-Guildo

Avenue de Pen Guen Plage de Pen Guen Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Plage de Pen Guen Avenue de Pen Guen

2022-08-30 06:30:00 – 2022-08-30

Côtes d’Armor Rdv 6h30 plage de Pen Guen

Petit déjeuner sur place après la sortie aquatique

Sur réservation par téléphone

