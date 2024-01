Marché d’Albiez-Montrond Place Opinel Albiez-Montrond, samedi 28 décembre 2024.

Marché d’Albiez-Montrond Place Opinel Albiez-Montrond Savoie

Chaque jeudi, le cœur du village bat au rythme du marché ! Les producteurs et artisans locaux se retrouvent. C’est l’occasion de goûter et de découvrir leurs produits fromages, tisanes de plantes locales, miels, savons, bières, textiles et plus encore !

.

Place Opinel Chef-lieu

Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes albiez@montagnicimes.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-28 09:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00



L’événement Marché d’Albiez-Montrond Albiez-Montrond a été mis à jour le 2023-12-21 par Montagnicimes Office de tourisme Intercommunal