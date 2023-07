NOCTURNE DU MARCHÉ VICTOR HUGO (COUPE DU MONDE DE RUGBY) MARCHÉ COUVERT VICTOR HUGO Toulouse, 13 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Prêts pour une nouvelle Nocturne de Victor Hugo à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby ?.

2023-09-13 fin : 2023-09-13 22:30:00. .

MARCHÉ COUVERT VICTOR HUGO Place Victor Hugo

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Ready for a new Victor Hugo Nocturne to mark the Rugby World Cup?

¿Está preparado para un nuevo Nocturno de Victor Hugo con motivo de la Copa del Mundo de Rugby?

Sind Sie bereit für eine neue Nocturne de Victor Hugo anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft?

