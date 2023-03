Artisans d’Art à Vendôme Marché couvert Vendôme Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Artisans d'Art à Vendôme 1 et 2 avril Marché couvert Vendôme

Donner à voir différents métiers d’art présentés par des artisans de talent. Sélectionnés en fonction de la diversité des métiers avec une exigence de qualité ainsi qu’une créativité. Tous sont passionnés par leur métier ; ils présentent leur travail avec enthousiasme, ne tarissent pas d’explications et/ou de démonstrations et font preuve d’une pédagogie adaptée à tous les publics.

Tapisserie d’ameublement, ébénisterie-marqueterie, reliure, restauration de machines volantes, céramique raku, fleurs séchées, fabrication de papiers, photos.

La Halle du Marché couvert, qui date du XIXeme siécle, où se tiendra l'événement, est constituée d'une fort belle structure métallique, caractéristique de cette époq ue. C'est donc aussi l'occasion de découvrir un patrimoine du Vendômois. Marché couvert Vendôme 3 place du marché aux légumes 41100 Vendôme

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 JEMA marché couvert Vendôme L’Aiguille Courbe

