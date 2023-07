Le Marché Couvert en Fête Marché couvert Sainte-Maxime, 25 août 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Profitez d’une ambiance festive au Marché Couvert et découvrez les commerçants qui l’animent toute l’année pendant un super moment de partage !.

2023-08-25 18:00:00 fin : 2023-08-25 21:00:00. .

Marché couvert Rue Fernand Bessy et montée de l’Epagneul

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy the festive atmosphere at the Covered Market and meet the shopkeepers who keep it lively all year round!



Come and have a good time and meet our Marché Couvert staff, who are there to serve you every day! Come and enjoy the festivities: live music, tasting corner…



We look forward to seeing you there!

Disfrute del ambiente festivo del Mercado Cubierto y conozca a los comerciantes que lo mantienen animado durante todo el año para pasarlo en grande

Genießen Sie die festliche Atmosphäre des überdachten Marktes und entdecken Sie die Händler, die ihn das ganze Jahr über beleben, während eines tollen gemeinsamen Moments!

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de tourisme de Sainte Maxime