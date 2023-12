Rencontre avec le Père-Noël et animations Marché couvert Saint-Palais, 4 décembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec le Père-Noël et jeux pour enfants de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Après-midi : promenades en calèche avec Tantin. 15:30 : goûter des jeunes sportifs.

Bizar xuriarekin topaketa eta haurrentzako jokoak 10etatik 12:30ak arte eta 3etatik 7ak arte. Arratsaldean : zalgurdi itzuliak Tantinekin. 3:30etan : kirolari gazteen askaria..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 19:00:00. EUR.

Marché couvert

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet Santa Claus and children’s games from 10am to 12:30pm and 3pm to 7pm. Afternoon: horse-drawn carriage rides with Tantin. 15:30: snack for young athletes.

Encuentro con Papá Noel y juegos infantiles de 10.00 a 12.30 y de 15.00 a 19.00 horas. Tarde: paseos en coche de caballos con Tantin. 15:30: merienda para jóvenes deportistas.

Treffen mit dem Weihnachtsmann und Spiele für Kinder von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 15.00 bis 19.00 Uhr. Nachmittags: Kutschfahrten mit Tantin. 15:30 Uhr: Imbiss der jungen Sportler.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Pays Basque