Rencontre avec le Père-Noël et animations Marché couvert Saint-Palais, 3 décembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec le Père-Noël de 10h à 12h30 (Leclerc) et de 15h à 19h (au chalet). Toute la journée : jeux pour enfants Après-midi : ateliers créatifs, jeux de société proposés par vos commerçants. Promenades en calèche avec Tantin.

Bizar xuriarekin topaketa 10etatik 12:30ak arte (Leclerc-en) eta 3etatik 7ak arte (bere ttattolan). Egun osoan : Haurrentzako jokoak. Arratsaldean : tailerrak eta mahai jokoak komertsantek proposaturik eta zalgurdi itzuliak Tantinekin..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 19:00:00. EUR.

Marché couvert

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet Santa Claus from 10am to 12:30pm (Leclerc) and from 3pm to 7pm (at the chalet). Afternoon: creative workshops, board games offered by your retailers. Carriage rides with Tantin.

Encuentro con Papá Noel de 10.00 a 12.30 h (Leclerc) y de 15.00 a 19.00 h (en el chalet). Todo el día: juegos infantiles Tarde: talleres creativos, juegos de mesa ofrecidos por sus minoristas. Paseos en carruaje con Tantin.

Treffen mit dem Weihnachtsmann von 10:00 bis 12:30 Uhr (Leclerc) und von 15:00 bis 19:00 Uhr (au chalet). Den ganzen Tag über: Spiele für Kinder Nachmittags: Kreative Workshops, Gesellschaftsspiele, die von Ihren Händlern angeboten werden. Kutschfahrten mit Tantin.

