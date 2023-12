Saynètes de théâtre dans les commerces Marché couvert Saint-Palais Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais Saynètes de théâtre dans les commerces Marché couvert Saint-Palais, 4 décembre 2023, Saint-Palais. Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques Saynètes de théâtre par les petits comédiens de Xibiouz la Grotte chez les commerçants. Dendetan antzerkitxoak Xibiouz la Grotte-eko antzezlari ttipiek eginik..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 19:00:00. EUR.

Marché couvert

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Theater sketches by Xibiouz la Grotte's young actors at shopkeepers'. Dendetan antzerkitxoak Xibiouz la Grotte-eko antzezlari ttipiek eginik. Sketches teatrales de los pequeños actores de Xibiouz la Grotte en la tienda de los tenderos. Dendetan antzerkitxoak Xibiouz la Grotte-eko antzezlari ttipiek eginik. Theaterszenen der kleinen Schauspieler von Xibiouz la Grotte bei den Händlern. Dendetan antzerkitxoak Xibiouz la Grotte-eko antzezlari ttipiek eginik.

