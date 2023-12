Rencontre avec le Père-Noël et animations Marché couvert Saint-Palais, 4 décembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec le Père-Noël et jeux pour enfants de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Toute la journée : Structures gonflables. Chasse au trésor de Noël de10h à 17h. 16h : inauguration de la forêt des bébés de Saint-Palais. 17h à 19h : saynètes de théâtre par les grands comédiens de Xibiouz la Grotte chez les commerçants.

Bizar xuriarekin topaketa eta jokoak 10etatik 12:30ak arte eta 3etatik 7ak arte. Egun osoan : puzgarriak eta altxorraren bilaketa. 4etan : Donapaleuko ñiñien oihanaren estrenaldia. 5etatik 7ak arte : dendetan antzerkitxoak Xibiouz la Grotte-eko antzezlariek eginik..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. EUR.

Marché couvert

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet Santa Claus and children’s games from 10am to 12:30pm and 3pm to 7pm. All day: Inflatable structures. Christmas treasure hunt from 10am to 5pm. 4pm: inauguration of the Saint-Palais baby forest. 5 p.m. to 7 p.m.: Xibiouz la Grotte’s great comedians perform at shopkeepers’.

Encuentro con Papá Noel y juegos infantiles de 10.00 a 12.30 y de 15.00 a 19.00 horas. Todo el día: estructuras hinchables. Búsqueda del tesoro navideño de 10.00 a 17.00 h. 16.00 h: inauguración del bosque de bebés de Saint-Palais. de 17.00 a 19.00 h: sketches teatrales de los grandes actores de Xibiouz la Grotte en la tienda de los comerciantes.

Treffen mit dem Weihnachtsmann und Spiele für Kinder von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 15.00 bis 19.00 Uhr. Den ganzen Tag über: Hüpfburgen. Weihnachtliche Schnitzeljagd von10 bis 17 Uhr. 16 Uhr: Einweihung des Babywaldes von Saint-Palais. 17h bis 19h: Theaterszenen von den großen Schauspielern von Xibiouz la Grotte bei den Geschäftsleuten.

