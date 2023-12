Téléthon 2023 – Randonnées pédestres, cyclistes, VTT et équestre Marché couvert Saint-Palais, 10 décembre 2023 07:30, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Marché couvert : 7h30 : Inscription pour la grande randonnée pédestre (16km), pour un départ à 7h45.

8h : Inscription pour les randonnées cyclistes (53 ou 66 km) , VTT (30 km), équestre et pédestre (9km), pour un départ à 8h30..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Marché couvert Rue Gaztelu Zena

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Covered market: 7:30am: Registration for the long hike (16km), departing at 7:45am.

8am: Registration for cycling (53 or 66km), mountain biking (30km), horse riding and walking (9km), departing at 8:30am.

Mercado cubierto: 7.30 h: inscripción para la marcha larga (16 km), salida a las 7.45 h.

8.00 h: Inscripción para las excursiones en bicicleta (53 o 66 km), bicicleta de montaña (30 km), a caballo y a pie (9 km), con salida a las 8.30 h.

Markthalle: 7:30 Uhr: Anmeldung für die große Wanderung (16 km), Start um 7:45 Uhr.

8 Uhr: Anmeldung für die Radtouren (53 oder 66 km) , Mountainbike-Touren (30 km), Reittouren und Wandertouren (9 km), mit Start um 8.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque