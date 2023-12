Téléthon 2023 – stands et animations Marché couvert Saint-Palais, 9 décembre 2023 09:00, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Marché couvert : 7h30 : Soule Amikuze Rando Quad : petit-déj et inscriptions, départ à 9h. 12h30 : repas des quadeurs, 16h30 : retour. Toute la journée : vente de livres avec l’association Liburuak, stand Téléthon, foire aux objets. Vente crêpes, gâteaux, chocolat. Le matin : jeux en bois avec Amalia. A partir de 11h : venez danser avec Amikuzen Dantzan. De 14h à 17h: animations avec les pompiers (tours en camion, lavage de voitures, jeux pour enfants). 14h-16h : Atelier créatif de Noël avec Mila Kolore. 14h30-16h30 : balades en motos. 16h-17h30 : spectacle et initiation danses basques avec le groupe Iruski. Devant la pharmacie de l’Hôtel de Ville : 9h-18h : urne, boutique Téléthon, vente de gâteaux, crêpes et merveilles. Esplanade du marché couvert : à partir de 17h : vente de talos par les parents de l’Ikastola. 17h30 : lâcher de lanternes avec Amis’Kuztars, puis rendez-vous au Cinéma..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:45:00. EUR.

Marché couvert Rue Gaztelu Zena

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Covered market: 7:30 am: Soule Amikuze Rando Quad: breakfast and registration, departure at 9 am. 12:30 p.m.: Quad riders’ meal, 4:30 p.m.: return. All day: book sales with the Liburuak association, Telethon stand, craft fair. Pancakes, cakes and chocolate for sale. Morning: wooden games with Amalia. From 11am: dance with Amikuzen Dantzan. 2pm-5pm: entertainment with the fire department (truck rides, car wash, children’s games). 2pm-4pm: Creative Christmas workshop with Mila Kolore. 2:30pm-4:30pm: motorcycle rides. 4pm-5.30pm: Basque dance show and initiation with the Iruski group. In front of the Hôtel de Ville pharmacy: 9am-6pm: urn, Telethon boutique, sale of cakes, crêpes and marvels. Esplanade du marché couvert: from 5 p.m.: sale of talos by parents from the Ikastola. 5:30 p.m.: lantern release with Amis’Kuztars, then rendezvous at the Cinéma.

Mercado cubierto: 7.30 h: Excursión en quad Soule Amikuze: desayuno e inscripción, salida a las 9 h. 12.30 h: comida de los quads, 16.30 h: regreso. Todo el día: venta de libros con la asociación Liburuak, stand del Teletón, feria de artesanía. Venta de crepes, pasteles y chocolate. Por la mañana: juegos de madera con Amalia. A partir de las 11h: ven a bailar con Amikuzen Dantzan. De 14:00 a 17:00: animación con los bomberos (paseos en camión, lavado de coches, juegos infantiles). de 14.00 a 16.00 h: Taller creativo de Navidad con Mila Kolore. de 14.30 a 16.30 h: paseos en moto. 16.00-17.30 h: Espectáculo de danzas vascas e iniciación con el grupo Iruski. Frente a la farmacia del Hôtel de Ville: de 9.00 a 18.00 h: urna electoral, tienda Téléthon, venta de pasteles, crepes y otras golosinas. Esplanade du marché couvert: a partir de las 17.00 h: venta de talos por los padres de la Ikastola. 17.30 h: suelta de linternas con los Amis’Kuztars, luego al cine.

Markthalle: 7:30 Uhr: Soule Amikuze Rando Quad: Frühstück und Anmeldung, Abfahrt um 9 Uhr. 12.30 Uhr: Essen der Quadfahrer, 16.30 Uhr: Rückfahrt. Den ganzen Tag über: Buchverkauf mit dem Verein Liburuak, Telethon-Stand, Messe für Gegenstände. Verkauf von Crêpes, Kuchen und Schokolade. Vormittags: Holzspiele mit Amalia. Ab 11 Uhr: Tanzen Sie mit Amikuzen Dantzan. 14.00-17.00 Uhr: Animationen mit der Feuerwehr (Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto, Autowaschen, Spiele für Kinder). 14.00-16.00 Uhr: Kreative Weihnachtswerkstatt mit Mila Kolore. 14.30-16.30 Uhr: Fahrten mit Motorrädern. 16.00-17.30 Uhr: Show und Einführung in baskische Tänze mit der Gruppe Iruski. Vor der Apotheke des Rathauses: 9.00-18.00 Uhr: Urne, Telethon-Shop, Verkauf von Kuchen, Crêpes und Wundern. Esplanade der Markthalle: ab 17 Uhr: Verkauf von Talos durch die Eltern der Ikastola. 17.30 Uhr: Laternenstart mit Amis’Kuztars, anschließend Treffpunkt am Kino.

