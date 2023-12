Chasse au trésor de Noël, ateliers et jeux Marché couvert Saint-Palais, 4 décembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Chasse au trésor de Noël toute la journée, et l’après-midi de 15h à 17h : ateliers gratuits et variés proposés par les commerçants : création de bijoux avec Gallilea bijoux (à partir de 5 ans), jeux de société avec Bikote, pause cocooning enfant.

Eguberriko altxorraren bilaketa egun osoan, eta arratsaldez animazio ainitz : arratsalde 3etatik 5ak arte, tailer desberdinak kitorik, komertsanten proposaturik : bitxiak sortzeko tailera Gallilearekin (5 urtetik goiti), jokoak Bikote dendarekin, « cocooning » pausa haurrentzat..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. EUR.

Marché couvert

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas treasure hunt all day, and in the afternoon from 3pm to 5pm: free and varied workshops offered by retailers: jewelry creation with Gallilea bijoux (from age 5), board games with Bikote, children’s cocooning break.

Eguberriko altxorraren bilaketa egun osoan, eta arratsaldez animazio ainitz : arratsalde 3etatik 5ak arte, tailer desberdinak kitorik, komertsanten proposaturik : bitxiak sortzeko tailera Gallilearekin (5 urtetik goiti), jokoak Bikote dendarekin, « cocooning » pausa haurrentzat.

Búsqueda del tesoro navideño durante todo el día, y por la tarde de 15:00 a 17:00: talleres gratuitos y variados ofrecidos por los comerciantes: creación de joyas con Gallilea bijoux (a partir de 5 años), juegos de mesa con Bikote, pausa cocooning infantil.

Eguberriko altxorraren bilaketa egun osoan, eta arratsaldez animazio ainitz : arratsalde 3etatik 5ak arte, tailer desberdinak kitorik, komertsanten proposaturik : bitxiak sortzeko tailera Gallilearekin (5 urtetik goiti), jokoak Bikote dendarekin, « cocooning » pausa haurrentzat.

Weihnachtliche Schatzsuche den ganzen Tag über, und am Nachmittag von 15.00 bis 17.00 Uhr: kostenlose und abwechslungsreiche Workshops, die von den Händlern angeboten werden: Schmuckherstellung mit Gallilea bijoux (ab 5 Jahren), Gesellschaftsspiele mit Bikote, Cocooning-Pause für Kinder.

Eguberriko altxorraren bilaketa egun osoan, eta arratsaldez animazio ainitz: arratsalde 3etatik 5ak arte, tailer desberdinak kitorik, komertsanten proposaturik: bitxiak sortzeko tailera Gallilearekin (5 urtetik goiti), jokoak Bikote dendarekin, « cocooning » pausa haurrentzat.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Pays Basque