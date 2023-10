MARCHÉ DE SAINT NICOLAS Marché Couvert Saint-Mihiel, 2 décembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

L’UCIA organise un marché de Saint-Nicolas avec + de 30 exposants au marché couvert les 2 et 3 décembre de10h à 18h. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Marché Couvert Place du Saulcy

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The UCIA is organizing a St. Nicholas market with more than 30 exhibitors at the covered market on December 2 and 3 from 10 a.m. to 6 p.m

La UCIA organiza un mercado de San Nicolás con más de 30 puestos en el mercado cubierto los días 2 y 3 de diciembre de 10.00 a 18.00 horas

Die UCIA organisiert einen Nikolausmarkt mit +30 Ausstellern in der Markthalle am 2. und 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-10-21 par OT COEUR DE LORRAINE