TÉLÉTHON Marché couvert Saint-Mihiel, 2 décembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

La ville de Saint-Mihiel avec les Associations participantes organisent le Téléthon 2023 dans notre ville.

Samedi 2 décembre

A partir de 15h vente de « vin chaud » à la fontaine de la Place Bailleux.

Au passage du Saint Nicolas Place du Saulcy : Défi « Chantons ensemble pour le Téléthon ». Entrainez vous sur la chanson « Les yeux d’Emilie »

Pièce de théâtre Scène de Méninge le soir à 20h30 salle Saint-Michel au profit du Téléthon.

Le 9 décembre de 9h à 13h :

Les associations participantes se retrouvent sous le Marché couvert pour différentes animations :

– Cyclo Run pour un circuit dans la ville

– le handball pour des challenges

– les Pompiers et les JSP pour des initiations…. etc….

Les 9 et 10 décembre :

Le billard club vous accueille dans ses locaux pour 24h de billard. Tout public

The town of Saint-Mihiel and participating associations are organizing the Telethon 2023 in our town.

Saturday, December 2nd

From 3pm: sale of « mulled wine » at the Place Bailleux fountain.

As Saint Nicolas passes through Place du Saulcy: « Chantons ensemble pour le Téléthon » challenge. Practice on the song « Les yeux d’Emilie »

Scène de Méninge play at 8:30 p.m. in Salle Saint-Michel to benefit the Telethon.

December 9, 9am to 1pm:

Participating associations meet under the Covered Market for various events:

– Cyclo Run for a tour of the town

– handball for challenges

– firefighters and JSP for initiations…. etc….

December 9 and 10:

The billiard club welcomes you to its premises for 24 hours of billiards

La ciudad de Saint-Mihiel y las asociaciones participantes organizan el Telemaratón 2023 en nuestra ciudad.

Sábado 2 de diciembre

A partir de las 15:00 h: venta de « vino caliente » en la fuente de la plaza Bailleux.

Al paso de San Nicolás por la Place du Saulcy: desafío « Cantemos juntos por el Teletón ». Práctica de la canción « Les yeux d’Emilie »

Scène de Méninge toca por la noche a las 20.30 h en la Salle Saint-Michel a beneficio del Telethon.

9 de diciembre de 9.00 a 13.00 h:

Las asociaciones participantes se reúnen bajo el mercado cubierto para diversos actos:

– Cyclo Run para recorrer la ciudad

– balonmano para desafíos

– el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos Juvenil para iniciaciones…. etc….

9 y 10 de diciembre:

El club de billar le da la bienvenida a sus instalaciones para 24 horas de billar

Die Stadt Saint-Mihiel und die teilnehmenden Vereine organisieren den Telethon 2023 in unserer Stadt.

Samstag, den 2. Dezember

Ab 15 Uhr Verkauf von « Glühwein » am Brunnen auf dem Place Bailleux.

Beim Vorbeiziehen des Nikolaus am Place du Saulcy: Herausforderung « Gemeinsam singen für den Telethon ». Üben Sie zu dem Lied « Les yeux d’Emilie »

Theaterstück « Scène de Méninge » am Abend um 20.30 Uhr im Saal Saint-Michel zugunsten des Telethon.

Am 9. Dezember von 9 bis 13 Uhr :

Die teilnehmenden Vereine treffen sich in der Markthalle zu verschiedenen Veranstaltungen:

– Cyclo Run für eine Rundfahrt durch die Stadt

– der Handball für Challenges

– die Feuerwehr und die JSP für Einführungen…. etc….

9. und 10. Dezember :

Der Billardclub empfängt Sie in seinen Räumlichkeiten für 24 Stunden Billard

