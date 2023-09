Talents de femme 64 – Animation artistique Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, 7 octobre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Talents de Femme 64 Pyrénées Atlantique sera présente le samedi des dossards au marché couvert. Rejoignez-nous pour une animation artistique sur place et discutons de notre association qui soutient et cible une augmentation de visibilité des femmes artistes, créatrices et artisanes !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Talents de Femme 64 Pyrénées Atlantique will be present on bib Saturday at the covered market. Join us for some artistic entertainment on site, and let’s talk about our association, which supports and targets increased visibility for women artists, creators and craftswomen!

Talents de Femme 64 Pyrénées Atlantique estará presente el sábado de dorsales en el mercado cubierto. Únase a nosotros para disfrutar de un espectáculo artístico in situ y hablemos de nuestra asociación, que apoya y pretende dar a conocer a las mujeres artistas, creadoras y artesanas

Talents de Femme 64 Pyrénées Atlantique wird am Samstag der Startnummernausgabe in der Markthalle vertreten sein. Begleiten Sie uns zu einer künstlerischen Animation vor Ort und lassen Sie uns über unseren Verein diskutieren, der eine erhöhte Sichtbarkeit von Künstlerinnen, Kreativen und Kunsthandwerkerinnen unterstützt und anstrebt!

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Pays Basque