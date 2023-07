Spéléo journée : gouffre d’Elutxe Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, 25 août 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Cette longue randonnée souterraine permet une réelle immersion et une découverte approfondie de la spéléologie. Les passages verticaux (ou puits, 8m maximum) du gouffre d’Elutxe mènent à une rivière souterraine spectaculaire. Tout en crapahutant le long de la rivière puis dans des galeries sèches, vous pourrez apercevoir toutes les particularités du monde souterrain. Pas de passage étroit dans cette grotte. 4h dans la cavité. A partir de 10 ans. Maximum : 8 personnes..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 16:00:00. EUR.

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This long underground hike allows a real immersion and a deep discovery of speleology. The vertical passages (or shafts, 8m maximum) of the Elutxe chasm lead to a spectacular underground river. While caving along the river and then in the dry galleries, you will be able to see all the particularities of the underground world. No narrow passages in this cave. 4h in the cave. From 10 years old. Maximum : 8 persons.

Esta larga caminata subterránea ofrece una experiencia realmente envolvente y una introducción en profundidad a la espeleología. Los pasadizos verticales (o pozos, de 8 m como máximo) de la sima de Elutxe desembocan en un espectacular río subterráneo. Mientras cangrejea por el río y luego por las galerías secas, podrá contemplar todas las particularidades del mundo subterráneo. No hay pasos estrechos en esta cueva. 4 horas en la cueva. Edad mínima: 10 años. Máximo: 8 personas.

Diese lange unterirdische Wanderung ermöglicht ein echtes Eintauchen und einen tiefen Einblick in die Höhlenforschung. Die vertikalen Gänge (oder Schächte, maximal 8 m) der Elutxe-Schlucht führen zu einem spektakulären unterirdischen Fluss. Während Sie entlang des Flusses und dann durch die trockenen Gänge kraxeln, können Sie alle Besonderheiten der unterirdischen Welt sehen. In dieser Höhle gibt es keine engen Passagen. 4 Std. in der Höhle. Ab einem Alter von 10 Jahren. Maximum: 8 Personen.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Pays Basque