Canyon journée Harpea Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, 24 août 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Première approche du canyon, cette sympathique descente dans les gorges sauvages offre une randonnée de toute beauté. Quelques descentes en rappel permettent de franchir des cascades de faible hauteur (maxi 8m). Quelques sauts sont possibles pour ceux qui le souhaitent. 4h dans le canyon Harpea. A partir de 12 ans. Savoir nager. Maxi : 8 personnes..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 17:00:00. EUR.

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



First approach of the canyon, this nice descent in the wild gorges offers a beautiful walk. Some abseiling descents allow to cross low waterfalls (max 8m). Some jumps are possible for those who wish to do so. 4h in the Harpea canyon. From 12 years old. Must be able to swim. Maxi : 8 people.

Primera aproximación al cañón, este agradable descenso por las gargantas salvajes ofrece una hermosa caminata. Algunos descensos en rápel le llevarán por cascadas bajas (máx. 8 m). Los que lo deseen pueden realizar algunos saltos. 4 horas en el cañón de Harpea. Edad mínima 12 años. Saber nadar. Máximo: 8 personas.

Erste Annäherung an den Canyon. Dieser sympathische Abstieg in die wilde Schlucht bietet eine Wanderung von großer Schönheit. Einige Abseilstellen ermöglichen es, Wasserfälle von geringer Höhe (max. 8 m) zu überwinden. Einige Sprünge sind für diejenigen, die es wünschen, möglich. 4 Stunden in der Harpea-Schlucht. Ab 12 Jahren. Man muss schwimmen können. Max. 8 Personen.

