Spéléo 1/2 journée : grotte d’Oihanbeltxa Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, 16 août 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Dès l’entrée, les grandes dimensions sont révélatrices de la progression dans cette belle cavité d’initiation. En effet,

une seule reptation est nécessaire pour la parcourir ! Les passages sur corde ne sont pas au programme, mais le parcours réserve un bon nombre d’acrobaties. Outre les galeries spectaculaires, vous y découvrirez les témoignages d’une occupation ancienne par des animaux encore présents sur la chaîne des Pyrénées … 2h dans la cavité. A partir de 7 ans. Maximum : 10 personnes..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 13:30:00. EUR.

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As soon as you enter, the large size of the cave reveals the progress you will make in this beautiful initiation cave. Indeed,

only one crawl is necessary to go through it! Rope climbing is not part of the program, but the route offers a good number of acrobatics. In addition to the spectacular galleries, you will discover the evidence of an ancient occupation by animals still present in the Pyrenees … 2h in the cave. From 7 years old. Maximum : 10 people.

Nada más entrar, las grandes dimensiones de la cueva revelan su amplitud. De hecho,

basta con arrastrarse La escalada en cuerda no forma parte del programa, pero hay muchas acrobacias a lo largo del recorrido. Además de las espectaculares galerías, descubrirá pruebas de la antigua ocupación por animales que aún están presentes en los Pirineos… 2h en la cueva. Para niños a partir de 7 años. Máximo: 10 personas.

Bereits beim Betreten der Höhle sind die großen Dimensionen ein Hinweis auf das Vorankommen in dieser schönen Höhle. In der Tat,

ein einziger Kriechgang ist nötig, um sie zu durchqueren! Es gibt zwar keine Seilpassagen, aber der Parcours bietet eine Reihe von akrobatischen Einlagen. Neben den spektakulären Galerien können Sie auch die Zeugnisse einer früheren Besiedlung durch Tiere entdecken, die noch heute in den Pyrenäen vorkommen. Ab 7 Jahren. Maximum: 10 Personen.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Pays Basque