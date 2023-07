Spéléo 1/2 journée : grotte des sources Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, 14 août 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

A proximité des sources de la Nive, je vous propose de découvrir la spéléologie dans cette belle cavité aquatique qui dévoile la face cachée de cette résurgence mystérieuse. Une petite descente en rappel nous conduira dans une galerie spacieuse comportant une succession de petits lacs souterrains. Cette balade souterraine permettra d’appréhender les phénomènes de formation d’une grotte (calcaire, fissures, érosion et concrétions). Pas de passage étroit dans cette grotte. 2h dans la cavité. A partir de 10 ans. Savoir nager. Maxi : 10 personnes..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 13:30:00. EUR.

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Near the sources of the Nive, I propose you to discover caving in this beautiful aquatic cavity which reveals the hidden face of this mysterious resurgence. A short abseiling trip will lead us into a spacious gallery with a succession of small underground lakes. This underground walk will allow us to understand the phenomena of the formation of a cave (limestone, cracks, erosion and concretions). No narrow passage in this cave. 2h in the cave. From 10 years old. Must be able to swim. Maxi : 10 persons.

Cerca de las fuentes del Nive, le invito a descubrir la espeleología en esta hermosa gruta acuática que revela la cara oculta de este misterioso resurgimiento. Un corto descenso en rápel nos llevará a una espaciosa galería con una sucesión de pequeños lagos subterráneos. Este paseo subterráneo le dará una buena idea de cómo se forman las cuevas (calizas, fisuras, erosión y concreciones). No hay pasadizos estrechos en esta cueva. 2 horas en la cueva. A partir de 10 años. Saber nadar. Máximo: 10 personas.

In der Nähe der Quellen der Nive schlage ich Ihnen vor, die Höhlenforschung in dieser schönen Wasserhöhle zu entdecken, die die verborgene Seite dieser geheimnisvollen Quelle enthüllt. Eine kurze Abseilfahrt führt uns in eine geräumige Galerie mit einer Reihe von kleinen unterirdischen Seen. Bei diesem unterirdischen Spaziergang können Sie die Phänomene der Höhlenbildung (Kalkstein, Risse, Erosion und Konkretionen) nachvollziehen. In dieser Höhle gibt es keine engen Passagen. 2 Std. in der Höhle. Ab einem Alter von 10 Jahren. Man muss schwimmen können. Max. 10 Personen.

