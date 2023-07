Canyon journée, Ourdaibi Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, 10 août 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Première approche du canyon, cette sympathique descente dans les gorges sauvages offre une randonnée de toute beauté. Deux descentes en rappel permettent de franchir des cascades de faible hauteur (maxi 8m). Et une belle succession de toboggans.. Avis aux amateurs ! 3h30 dans le canyon. A partir de 10 ans. Savoir nager. Maxi : 8 personnes.

2023-08-10 fin : 2023-08-10 17:00:00. EUR.

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The first approach to the canyon, this pleasant descent into the wild gorges offers a beautiful hike. Two abseiling descents take you over low waterfalls (max. 8m). And a succession of toboggans… Enthusiasts beware! 3h30 in the canyon. Ages 10 and up. Must be able to swim. Max. 8 people

Primera aproximación al cañón, este agradable descenso por las gargantas salvajes ofrece una hermosa caminata. Dos descensos en rápel le llevarán por cascadas de poca altura (máx. 8 m). Y una sucesión de toboganes… Atención a los aficionados 3h30 en el cañón. Edad mínima 10 años. Saber nadar. Máximo: 8 personas

Erste Annäherung an den Canyon. Dieser sympathische Abstieg in die wilde Schlucht bietet eine Wanderung von großer Schönheit. Zwei Abseilstellen ermöglichen die Überwindung von Wasserfällen mit geringer Höhe (max. 8 m). Und eine schöne Abfolge von Rutschen. Fans aufgepasst! 3,5 Stunden im Canyon. Ab 10 Jahren. Man muss schwimmen können. Maxi: 8 Personen

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Pays Basque