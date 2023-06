Les jeudis des producteurs et artisans locaux : marché Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, 27 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Fromages, jambons et vins du pays. Cidres, pains, œufs, miels, confitures. Charcuteries, viandes et plats cuisinées. Légumes et fruits. Piments. Gâteaux basque…

Bijoux. Cosmétiques au lait d’ânesse. Sculptures et peintures sur pierre. Céramiques. Savons artisanaux….

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 13:00:00.

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cheeses, hams and local wines. Ciders, breads, eggs, honeys, jams. Cold cuts, meats and ready-made meals. Vegetables and fruits. Peppers. Basque cakes…

Jewellery. Donkey milk cosmetics. Sculptures and paintings on stone. Ceramics. Handcrafted soaps…

Quesos, jamones y vinos locales. Sidras, panes, huevos, mieles, mermeladas. Embutidos, carnes y platos preparados. Verduras y frutas. Guindillas. Pasteles vascos…

Bisutería. Cosméticos de leche de burra. Esculturas y pinturas en piedra. Cerámica. Jabones artesanales…

Käse, Schinken und Weine aus der Region. Apfelwein, Brot, Eier, Honig und Marmeladen. Wurstwaren, Fleisch und Fertiggerichte. Gemüse und Obst. Paprika. Baskische Kuchen und Torten.

Schmuck. Kosmetika aus Eselsmilch. Skulpturen und Malereien auf Stein. Keramiken. Handgemachte Seifen…

