Spéléo journée, traversée aquatique de la petite Bidouze Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, 18 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Avec la dimension aquatique, cette traversée souterraine permet de suivre le cheminement de l’eau depuis sa disparition de la surface (= perte) jusqu’à sa réapparition (= résurgence). Des descentes en rappel (18 m maximum) le long des cascades ponctuent ce parcours original et très esthétique. Pas de passage étroit dans cette grotte. 3h30 dans la cavité. A partir de 12 ans. Savoir nager. Maxi : 8 personnes..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 17:00:00. EUR.

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the aquatic dimension, this underground crossing allows to follow the path of the water from its disappearance from the surface (= loss) to its reappearance (= resurgence). Abseiling (18 m maximum) along the waterfalls punctuate this original and very aesthetic route. No narrow passage in this cave. 3h30 in the cave. From 12 years old. Must be able to swim. Maxi : 8 persons.

Con su dimensión acuática, esta travesía subterránea permite seguir el recorrido del agua desde su desaparición de la superficie (= pérdida) hasta su reaparición (= resurgimiento). El descenso en rápel por cascadas (máximo 18 m) puntúa este recorrido original y muy estético. No hay pasos estrechos en esta cueva. 3h30 en la cueva. Edad mínima 12 años. Saber nadar. Máximo: 8 personas.

Mit der Dimension des Wassers ermöglicht diese unterirdische Durchquerung, den Weg des Wassers von seinem Verschwinden von der Oberfläche (= Verlust) bis zu seinem Wiederauftauchen (= Resurgence) zu verfolgen. Abseilen (maximal 18 m) entlang der Wasserfälle unterbrechen diesen originellen und sehr ästhetischen Parcours. In dieser Höhle gibt es keine engen Passagen. 3,5 Stunden in der Höhle. Ab 12 Jahren. Man muss schwimmen können. Maximal: 8 Personen.

