Fête de l’ikurriña Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port, 14 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

10h débat : EAJ-PNB parti central du Pays Basque nord ? 12h, célébration de l’ikurriña : lever du drapeau, chant à l’honneur de l’ikurriña, vidéo : histoire et signification du drapeau basque, danses. 13h, repas animé..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10 a.m. debate: EAJ-PNB central party of the Northern Basque Country? 12pm, ikurriña celebration: flag raising, song in honor of the ikurriña, video: history and meaning of the Basque flag, dances. 1 p.m., lively meal.

10h debate: EAJ-PNB, ¿partido central de Euskal Herria Norte? 12h, celebración de la ikurriña: izado de la bandera, canción en honor a la ikurriña, vídeo: historia y significado de la bandera vasca, danzas. 13h, comida animada.

10 Uhr Debatte: EAJ-NBP Zentralpartei des Nordbaskenlandes? 12 Uhr, Ikurriña-Feier: Hissen der Flagge, Lied zu Ehren der Ikurriña, Video: Geschichte und Bedeutung der baskischen Flagge, Tänze. 13 Uhr, animiertes Essen.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme Pays Basque