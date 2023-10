Marché de Noël à Pont-l’Évêque Marché couvert Pont-l’Évêque, 16 décembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Une multitude d’exposants et d’animations pour vivre l’esprit de Noël.

Le dimanche : spectacle de rue déambulatoire : Le bal de la compagnie Remue Ménage de 18h à 19h30, au départ de la Place du Marché Couvert, place Foch et déambulation dans le centre ville..

Samedi 2023-12-16 09:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

Marché couvert Place Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



A host of exhibitors and entertainment to get you into the Christmas spirit.

Sunday: Street show: Le bal by the Remue Ménage company from 6pm to 7:30pm, departing from the Place du Marché Couvert, Place Foch and strolling through the town center.

Numerosos expositores y animaciones para contagiarle el espíritu navideño.

Domingo: espectáculo de calle: Le bal de la compañía Remue Ménage, de 18:00 a 19:30 h, comienza en la Place du Marché Couvert, Place Foch y recorre el centro de la ciudad.

Eine Vielzahl von Ausstellern und Animationen, um den Geist der Weihnacht zu erleben.

Am Sonntag: Straßentheater: Le bal der Kompanie Remue Ménage von 18:00 bis 19:30 Uhr, Start auf dem Place du Marché Couvert, Place Foch und Umzug durch das Stadtzentrum.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche