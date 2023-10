Marché de Noël à Pont-l’Évêque Marché couvert Pont-l’Évêque, 25 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Une multitude d’exposants et d’animations pour vivre l’esprit de Noël..

Samedi 2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

Marché couvert Place Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



A host of exhibitors and events to get you into the Christmas spirit.

Numerosos expositores y actos para contagiarle el espíritu navideño.

Eine Vielzahl von Ausstellern und Animationen, um den Geist der Weihnacht zu erleben.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche