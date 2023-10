Loto de l’USPL Football Marché Couvert Pont-l’Évêque, 4 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Tentez votre chance, de nombreux lots sont à gagner !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Marché Couvert Place Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Try your luck, there are lots of prizes to be won!

Pruebe su suerte, ¡hay muchos premios para ganar!

Versuchen Sie Ihr Glück, es gibt viele Preise zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche