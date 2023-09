Salon du cheval de Pont-l’Évêque Marché couvert Pont-l’Évêque, 21 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Cet événement soutenu par la ville de Pont-l’Évêque situé au cœur du Pays d’Auge, terre du cheval par excellence, a pour ambition de valoriser les différentes activités de la filière équine autour de 70 exposants et de nombreuses animations tout au long du weekend.

Sur un territoire ou le cheval est au centre de l’activité, ce salon unique dans le Calvados offre la possibilité pour le grand public et les passionnés de rencontrer les professionnels qui font vivre la filière équine dans le Calvados.

Ce temps fort autour du cheval est aussi une occasion pour le Lions Club de collecter des fonds qui seront redistribués en direction d’œuvres caritatives..

Samedi 2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Marché couvert Place Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



This event, supported by the town of Pont-l?Évêque in the heart of the Pays d?Auge, the land of horses par excellence, aims to showcase the various activities of the equine industry, with 70 exhibitors and numerous events throughout the weekend.

In a region where the horse is at the heart of all activity, this unique show in Calvados offers the general public and enthusiasts alike the chance to meet the professionals who bring the equine industry to life in Calvados.

The show is also an opportunity for the Lions Club to raise funds for charitable causes.

Este acontecimiento, que cuenta con el apoyo de la ciudad de Pont-l’Évêque, en el corazón del Pays d’Auge, tierra de caballos por excelencia, tiene como objetivo mostrar las distintas actividades del sector equino, con 70 expositores y multitud de actos a lo largo de todo el fin de semana.

En una región en la que el caballo es el centro de todas las actividades, este salón único en Calvados ofrece al público en general y a los aficionados la oportunidad de conocer a los profesionales que mantienen viva la industria equina de Calvados.

El espectáculo es también una oportunidad para que el Club de Leones recaude fondos con fines benéficos.

Diese Veranstaltung, die von der Stadt Pont-l’Évêque im Herzen des Pays d’Auge, dem Pferdeland par excellence, unterstützt wird, hat sich zum Ziel gesetzt, die verschiedenen Aktivitäten der Pferdebranche mit 70 Ausstellern und zahlreichen Animationen während des gesamten Wochenendes aufzuwerten.

In einer Region, in der das Pferd im Mittelpunkt der Aktivitäten steht, bietet diese im Calvados einzigartige Messe der breiten Öffentlichkeit und den Pferdeliebhabern die Möglichkeit, die Fachleute zu treffen, die den Pferdesektor im Calvados am Leben erhalten.

Der Lions-Club hat die Möglichkeit, Geld zu sammeln, das für wohltätige Zwecke verwendet wird.

Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche