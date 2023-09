8ème Exposition-Bourse d’oiseaux exotiques Marché couvert Pont-l’Évêque, 7 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Les 7 et 8 octobre 2023 le public découvrira les mondes méconnus et menacés des oiseaux exotiques. Plus de 600 oiseaux aux couleurs très vives, originaire du monde entier viendront nicher l’espace d’un week-end dans la salle du marché couvert (doublée d’un chapiteau) de Pont l’Évêque. Elle se transformera pour l’occasion en une immense volière.

Une quarantaine d’éleveurs venue de toute la Normandie apporterons leurs plus beaux spécimens pour montrer le fruit de leur passion. Une grande partie de ce qui existe dans le monde ornithologique sera présent à l’exclusion des oiseaux que nous sommes habitués à contempler dans la nature dont nous ne sommes pas autorisés à détenir.

La superbe salle du Marché Couvert de Pont l’Évêque dans son intégralité sera remplie de cages et volières, les nombreux visiteurs pourront voyager à travers le monde en contemplant des espèces venues de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Australie ou encore des îles du Pacifique.

Les éleveurs seront à la disposition du public pour prodiguer conseils et renseignements sur l’élevage et la conservation des oiseaux exotiques.

Un stand de vente permettra aux visiteurs d’acquérir des oiseaux hors présentation.

L’inauguration officielle aura lieu le dimanche 8 octobre à 11H00..

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Marché couvert Place Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



On October 7 and 8, 2023, the public will discover the little-known and endangered world of exotic birds. Over 600 brightly-colored birds from all over the world will be nesting for a weekend in Pont l?Évêque?s covered market hall (which doubles as a marquee). For the occasion, it will be transformed into a huge aviary.

Some forty breeders from all over Normandy will be bringing their finest specimens to showcase the fruits of their passion. Most of what exists in the ornithological world will be present, with the exception of birds we are used to seeing in the wild, which we are not allowed to keep.

The entire superb hall of the Pont l?Évêque Covered Market will be filled with cages and aviaries, and visitors will be able to travel the world, contemplating species from Africa, South America, Australia and the Pacific Islands.

Breeders will be on hand to offer advice and information on the breeding and conservation of exotic birds.

A sales stand will enable visitors to purchase birds not on display.

The official inauguration will take place on Sunday October 8 at 11:00 am.

Los días 7 y 8 de octubre de 2023, el público podrá descubrir el mundo poco conocido y amenazado de las aves exóticas. Más de 600 pájaros de vivos colores procedentes de todo el mundo anidarán durante un fin de semana en el pabellón cubierto del mercado (que hace las veces de carpa) de Pont l’Évêque. Para la ocasión, se transformará en una enorme pajarera.

Unos cuarenta criadores de toda Normandía traerán sus mejores ejemplares para mostrar el fruto de su pasión. Se expondrá un amplio abanico de especies ornitológicas, a excepción de las aves que estamos acostumbrados a ver en libertad y que no podemos conservar.

Toda la magnífica sala del Mercado Cubierto de Pont l’Évêque se llenará de jaulas y pajareras, y los visitantes podrán viajar por el mundo y contemplar especies de África, Sudamérica, Australia y las islas del Pacífico.

Los criadores ofrecerán consejos e información sobre la cría y conservación de aves exóticas.

Un puesto de venta permitirá a los visitantes comprar aves que no estén expuestas.

La inauguración oficial tendrá lugar el domingo 8 de octubre a las 11.00 horas.

Am 7. und 8. Oktober 2023 wird das Publikum die unbekannte und bedrohte Welt der exotischen Vögel entdecken. Mehr als 600 farbenfrohe Vögel aus der ganzen Welt werden ein Wochenende lang in der Markthalle von Pont l’Évêque nisten, in der auch ein Zelt steht. Die Halle wird zu diesem Anlass in eine riesige Voliere verwandelt.

Etwa 40 Züchter aus der ganzen Normandie werden ihre schönsten Exemplare mitbringen, um die Früchte ihrer Leidenschaft zu zeigen. Es wird ein großer Teil der Vogelwelt vertreten sein, mit Ausnahme der Vögel, die wir in der Natur zu sehen gewohnt sind und die wir nicht halten dürfen.

Der gesamte Saal des Marché Couvert in Pont l’Évêque wird mit Käfigen und Volieren gefüllt sein, und die zahlreichen Besucher können sich auf eine Reise durch die Welt begeben und Arten aus Afrika, Südamerika, Australien und den Pazifischen Inseln bestaunen.

Die Züchter stehen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite und informieren über die Haltung und Zucht exotischer Vögel.

An einem Verkaufsstand können die Besucher Vögel erwerben, die nicht zur Schau gestellt werden.

Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, den 8. Oktober um 11.00 Uhr statt.

