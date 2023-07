Les Promenades musicales en Pays d’Auge Marché Couvert Pont-l’Évêque, 18 juillet 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Un ciné-concert, c’est de la musique jouée en direct pour de vrai qui accompagne un film muet.

Sur le grand écran : Charlot.

Sur la scène : un orchestre de 22 musiciens, infatigables laboureurs du territoire et spécialistes réputés du genre.

Dans la halle : du public de tous les âges et de toutes les sensibilités, du connaisseur mélomane cinéphile à la famille curieuse. Avec deux Charlot pour le prix d’un.

Car sait-on que Charlie Chaplin – acteur, réalisateur, inventeur d’un univers à la fois burlesque et généreux – était aussi compositeur ? La musique de Charlot Soldat – la guerre des tranchées minée par le génie de la comédie – est la sienne.

En prélude, le court-métrage trépidant Charlot s’évade, sur une musique à la poudre d’escampette commandée par l’orchestre au compositeur complice Cyrille Aufort..

2023-07-18 20:00:00

Marché Couvert Place Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



A ciné-concert is live music played for real to accompany a silent film.

On the big screen: Charlot.

On stage: an orchestra of 22 musicians, tireless ploughmen of the land and renowned specialists in the genre.

In the hall: audiences of all ages and sensibilities, from music connoisseurs and film buffs to curious families. Two Charlots for the price of one.

Did you know that Charlie Chaplin – actor, director, inventor of a burlesque and generous universe – was also a composer? The music for The Tramp – trench warfare undermined by the genius of comedy – is his own.

As a prelude, the hectic short film Charlot s?évade, set to an escapist soundtrack commissioned by the orchestra from composer and accomplice Cyrille Aufort.

Un ciné-concert es música en directo para acompañar una película muda.

En la gran pantalla: Charlie Chaplin.

En el escenario: una orquesta de 22 músicos, incansables labradores de la tierra y reputados especialistas del género.

En la sala: público de todas las edades y sensibilidades, desde cinéfilos y melómanos hasta familias curiosas. Dos Charlots por el precio de uno.

¿Sabía que Charlie Chaplin -actor, director, inventor de un universo a la vez burlesco y generoso- era también compositor? La música de Tramp Soldier -guerra de trincheras socavada por el genio de la comedia- es suya.

Como preludio, el trepidante cortometraje Charlot s’évade, ambientado con una banda sonora escapista encargada por la orquesta al compositor Cyrille Aufort.

Ein Filmkonzert ist live gespielte, echte Musik, die einen Stummfilm begleitet.

Auf der großen Leinwand: Charlot.

Auf der Bühne: ein Orchester aus 22 Musikern, unermüdlichen Landbewohnern und renommierten Spezialisten des Genres.

In der Halle: Publikum aller Altersgruppen und Sensibilitäten, vom musikbegeisterten Filmkenner bis zur neugierigen Familie. Mit zwei Charlots zum Preis von einem.

Denn ist es bekannt, dass Charlie Chaplin – Schauspieler, Regisseur, Erfinder eines burlesken und zugleich großzügigen Universums – auch Komponist war? Die Musik zu Charlot Soldat – der Schützengrabenkrieg, unterminiert durch das Genie der Komödie – ist seine eigene.

Im Vorprogramm läuft der rasante Kurzfilm Charlot s’évade, mit einer Musik, die das Orchester beim Komponisten Cyrille Aufort in Auftrag gegeben hat.

