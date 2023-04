Salon antiquités-brocante Marché couvert, 28 avril 2023, Pont-l'Évêque.

Avis à ceux qui aiment chiner, vous trouverez peut-être un trésor..

Vendredi 2023-04-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-30 19:00:00. .

Marché couvert

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



For those who like to hunt, you may find a treasure.

Para los que les gusta regatear, pueden encontrar un tesoro.

Hinweis für alle, die gerne stöbern: Vielleicht finden Sie einen Schatz.

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche