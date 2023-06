Brocante Marché couvert, place extérieure Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Varennes-sur-Allier Brocante Marché couvert, place extérieure Varennes-sur-Allier, 14 juillet 2023, Varennes-sur-Allier. Varennes-sur-Allier,Allier Brocante organisée par le Comité des Fêtes de Varennes-sur-Allier..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Marché couvert, place extérieure

Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market organized by the Comité des Fêtes de Varennes-sur-Allier. Mercadillo organizado por el Comité des Fêtes de Varennes-sur-Allier. Trödelmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes de Varennes-sur-Allier (Festkomitee von Varennes-sur-Allier). Mise à jour le 2023-06-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire Détails Catégories d’Évènement: Allier, Varennes-sur-Allier Autres Lieu Marché couvert, place extérieure Adresse Marché couvert, place extérieure Ville Varennes-sur-Allier Departement Allier Lieu Ville Marché couvert, place extérieure Varennes-sur-Allier

Marché couvert, place extérieure Varennes-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-sur-allier/

Brocante Marché couvert, place extérieure Varennes-sur-Allier 2023-07-14 was last modified: by Brocante Marché couvert, place extérieure Varennes-sur-Allier Marché couvert, place extérieure Varennes-sur-Allier 14 juillet 2023