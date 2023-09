Vide Greniers Marché couvert – Place des Etats du Mars Villeneuve-de-Marsan, 18 novembre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

C’est l’occasion rêvée de proposer une seconde vie aux objets, jeux, vêtements, vaisselle, …..que vous ne voulez plus voir dans la maison !

Buvette et restauration, tout est prévu pour une journée de bonnes affaires..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Marché couvert – Place des Etats du Mars

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s the perfect opportunity to give a second life to objects, games, clothes, crockery, ….. that you no longer want to see around the house!

With refreshments and food, it’s sure to be a day of bargains.

Es la ocasión perfecta para dar una segunda vida a objetos, juegos, ropa, vajilla, ….. ¡que ya no quieres ver por casa!

Con refrescos y comida, seguro que será un día de gangas.

Dies ist die perfekte Gelegenheit, um Gegenständen, Spielen, Kleidung, Geschirr, ….., die Sie nicht mehr im Haus haben möchten, ein zweites Leben anzubieten!

Getränke und Essen, alles ist für einen Tag voller Schnäppchen vorgesehen.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Landes d’Armagnac