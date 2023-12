Loto-rifles Marché couvert Lurcy-Lévis, 16 décembre 2023 14:00, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

Ce Loto-Rifles vous propose également une buvette, des sandwichs et des pâtisseries sur place ! De très nombreux lots à gagner !.

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Marché couvert Place de la Liberté

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This Loto-Rifles also features a refreshment bar, sandwiches and pastries on site! Lots of prizes to be won!

Este Loto-Rifles también cuenta con un bar de refrescos, bocadillos y bollería in situ Muchos premios

Diese Loto-Rifles bieten Ihnen auch einen Imbiss, Sandwiches und Gebäck vor Ort an! Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-12-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région