Le Grand Marché des Réveillons Marché couvert Lurcy-Lévis, 10 décembre 2023, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

Comme tous les ans, les deuxièmes dimanche de Décembre de l’année,

l’Amicale des Collectionneurs et de la Culture Locale Lurcyquoise (ACCLL),

organise, le grand Marché des réveillons..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Marché couvert Place de la Liberté

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Like every year, on the second Sunday in December,

the Amicale des Collectionneurs et de la Culture Locale Lurcyquoise (ACCLL),

organizes its annual New Year’s Eve Market.

Como cada año, el segundo domingo de diciembre

la Amicale des Collectionneurs et de la Culture Locale Lurcyquoise (ACCLL)

organiza el gran Mercado de Nochevieja.

Wie jedes Jahr am zweiten Dezembersonntag des Jahres,

die Amicale des Collectionneurs et de la Culture Locale Lurcyquoise (ACCLL),

den großen Silvestermarkt.

