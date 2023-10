Loto-rifles Marché couvert Lurcy-Lévis, 29 octobre 2023, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

Le comité des fêtes organise un après-midi loto-rifles avec ouverture des portes à 13h.

Partie spéciale 1 bon d’achat 500 €, p.

2023-10-29 13:00:00 fin : 2023-10-29 . .

Marché couvert place de la Liberté

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des fêtes is organizing an afternoon lotto-festival with doors opening at 1pm.

Special part 1 voucher 500 ?, p

El Comité des Fêtes organiza una tarde de loto-rifles con apertura de puertas a las 13h.

Parte especial 1 vale 500€, p

Das Festkomitee organisiert einen Lotto-Krippelnachmittag mit Türöffnung um 13 Uhr.

Sonderteil 1 Gutschein 500?, p

Mise à jour le 2023-10-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région