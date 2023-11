MARCHE DE NOEL MARCHE COUVERT Le Fousseret, 15 décembre 2023, Le Fousseret.

Le Fousseret,Haute-Garonne

Venez acheter de petits cadeaux à mettre sous le sapin..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

MARCHE COUVERT Place du Paty

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie



Come and buy small gifts to put under the tree.

Ven a comprar regalitos para poner bajo el árbol.

Kommen Sie und kaufen Sie kleine Geschenke, die Sie unter den Baum legen können.

Mise à jour le 2023-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE