Marché aux produits locaux Marché couvert Espelette, 18 décembre 2024, Espelette.

Espelette Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-18 09:00:00

fin : 2024-12-18 13:00:00

Producteurs de piment, fromage, gâteau basque, vins, jambons….et exposants de produits non alimentaires..

Producteurs de piment, fromage, gâteau basque, vins, jambons….et exposants de produits non alimentaires.

Producteurs de piment, fromage, gâteau basque, vins, jambons….et exposants de produits non alimentaires.

EUR.

Marché couvert

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme Pays Basque