Atelier décoration du sapin Marché couvert Espelette, 22 décembre 2023 16:30, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

Goûter pour les enfants (chocolat chaud, jus de fruits, gâteaux).

– atelier décoration de boules de Noël, venez acheter votre boule de Noël, la décorer et l’accrochez au sapin. Décorations à peindre, boules plastiques à remplir.

– repas chaud servi au marché couvert (chauffé pour l’occasion), soirée: Bière, Moules/frites+ vin et dessert sur réservation, par mail ou téléphone. Pour les – de 18 ans, l’alcool sera remplacé par des softs.

Pour les réservations du repas du 22 décembre, vous pouvez vous inscrire par mail ou par téléphone. Réservations possibles jusqu’au lundi 18 décembre inclus.

Repas au marché couvert à partir de 19h30..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 18:30:00. EUR.

Marché couvert Place du marché

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Snacks for children (hot chocolate, fruit juice, cakes).

– christmas bauble decorating workshop, come and buy your Christmas bauble, decorate it and hang it on the tree. Decorations to paint, plastic balls to fill.

– hot meal served in the covered market (heated for the occasion), evening: Beer, Moules/frites + wine and dessert on reservation, by e-mail or telephone. For those under 18, alcohol will be replaced by soft drinks.

Reservations for the December 22 meal can be made by e-mail or telephone. Reservations can be made up to and including Monday December 18.

Meal at the covered market from 7.30pm.

Merienda para los niños (chocolate caliente, zumo de fruta, pasteles).

– taller de decoración de bolas de Navidad, ven a comprar tu bola de Navidad, decórala y cuélgala en el árbol. Decoraciones para pintar, bolas de plástico para rellenar.

– comida caliente servida en el mercado cubierto (calentado para la ocasión), por la noche: cerveza, mejillones/patatas fritas + vino y postre previa reserva, por correo electrónico o por teléfono. Para los menores de 18 años, el alcohol se sustituirá por refrescos.

Las reservas para la comida del 22 de diciembre pueden hacerse por correo electrónico o por teléfono. Se pueden hacer reservas hasta el lunes 18 de diciembre inclusive.

Comida en el mercado cubierto a partir de las 19.30 h.

Snacks für Kinder (heiße Schokolade, Fruchtsaft, Kuchen).

– workshop Weihnachtskugeldekoration, kommen Sie und kaufen Sie Ihre Weihnachtskugel, dekorieren Sie sie und hängen Sie sie an den Baum. Dekorationen zum Bemalen, Plastikkugeln zum Befüllen.

– warme Mahlzeit, die in der Markthalle serviert wird (die für diesen Anlass geheizt wird), Abend: Bier, Muscheln/Pommes + Wein und Dessert (Reservierung per E-Mail oder Telefon erforderlich). Für Personen unter 18 Jahren wird der Alkohol durch Softdrinks ersetzt.

Für Reservierungen für das Essen am 22. Dezember können Sie sich per E-Mail oder Telefon anmelden. Reservierungen sind bis einschließlich Montag, den 18. Dezember möglich.

Essen in der Markthalle ab 19:30 Uhr.

