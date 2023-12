Atelier décoration du sapin Marché couvert Espelette, 15 décembre 2023 16:30, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

Goûter pour les enfants (chocolat chaud, jus de fruits, gâteau).

Atelier décoration de boules de Noël, venez acheter votre boule de Noël, la décorer et l’accrochez au sapin. Décorations à peindre, boules plastiques à remplir.

Marché de Noël de l’école (produits créés par les enfants avec les instituteurs).

Vente de talos salés et sucrés, coeurs de canard et buvette suivi d’un concert de « EZPELA GIZON KORUA » puis concert de « L’HARMONIE DE CAMBO » accompagnée des enfants de l’école à la salle du patronage..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 18:00:00. EUR.

Marché couvert Place du marché

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Snacks for children (hot chocolate, fruit juice, cake).

Christmas bauble decorating workshop, come and buy your Christmas bauble, decorate it and hang it on the tree. Decorations to paint, plastic balls to fill.

School Christmas market (products created by children with teachers).

Sale of sweet and savoury talos, duck hearts and refreshments, followed by a concert by « EZPELA GIZON KORUA » and a concert by « L’HARMONIE DE CAMBO » accompanied by the school children in the patronage hall.

Merienda para los niños (chocolate caliente, zumo de fruta, tarta).

Taller de decoración de bolas de Navidad: ven a comprar tu bola de Navidad, decórala y cuélgala del árbol. Decoraciones para pintar, bolas de plástico para rellenar.

Mercado escolar de Navidad (productos creados por los niños con los profesores).

Venta de talos dulces y salados, corazones de pato y refrescos, seguida de un concierto de « EZPELA GIZON KORUA » y un concierto de « L’HARMONIE DE CAMBO » acompañados por los niños de la escuela en la sala del patronato.

Snacks für Kinder (heiße Schokolade, Fruchtsaft, Kuchen).

Workshop zur Dekoration von Weihnachtskugeln, kommen Sie und kaufen Sie Ihre Weihnachtskugel, dekorieren Sie sie und hängen Sie sie an den Baum. Dekorationen zum Bemalen, Plastikkugeln zum Befüllen.

Weihnachtsmarkt der Schule (von den Kindern mit den Lehrern erstellte Produkte).

Verkauf von salzigen und süßen Talos, Entenherzen und Getränkestand. Anschließend Konzert von « EZPELA GIZON KORUA », dann Konzert von « L’HARMONIE DE CAMBO » mit Begleitung der Schulkinder im Saal des Patronats.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque