**Miel, œufs, légumes et fruits, plantes aromatiques, tisanes, cresson sous toutes ses formes ou encore biscuits et bières artisanales….** A raison d’un à trois producteurs locaux présents par jour, les visiteurs pourront (re)découvrir et déguster des produits 100 % du territoire en provenance d’Angerville, Bouville, Chalô-Saint-Mars, Etampes, Guillerval, le Mérévillois ou encore Ormoy-la-Rivière selon le programme.

Entrée libre

La Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne organise du 26 au 30 octobre prochain son tout premier marché des producteurs couvert au sein de l’Hôtel Anne de Pisseleu. Hotel Anne-de-Pisseleu Place de l’Hôtel de Ville, 91150 Etampes Étampes Essonne

