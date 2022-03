Marché couvert de Sarlat Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda Dordogne Découvrez une sélection de produits locaux disponibles toute l’année au marché couvert !

Situé dans l’ancienne église Sainte Marie réhabilitée par Jean Nouvel, elle accueille à présent les producteurs les mardi, mercredi et vendredis et samedi de 8h30 à 12h30 de novembre à mi-avril tous les jours de 8h30 à 13h de mi-avril à fin octobre. +33 5 53 31 45 45 Découvrez une sélection de produits locaux disponibles toute l’année au marché couvert !

Place de la Liberté Ancienne Eglise Sainte Marie Sarlat-la-Canéda

