Cet évènement est passé Chocolat chaud offert par les commerçants du Marché Marché Couvert de La Teste de Buch La Teste-de-Buch Catégories d’Évènement: Gironde

La Teste-de-Buch Chocolat chaud offert par les commerçants du Marché Marché Couvert de La Teste de Buch La Teste-de-Buch, 23 décembre 2023, La Teste-de-Buch. La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 12:00:00 Plongez dans l’esprit de Noël à La Teste de Buch le samedi 23 décembre de 10h à 12h à la Halle du Marché Municipal. Les commerçants vous offrent un chocolat chaud accompagné de délicieuses gourmandises : chocolats, viennoiseries, clémentines. Venez partager la magie de la saison dans une ambiance chaleureuse !.

Marché Couvert de La Teste de Buch Rue des Halles

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

