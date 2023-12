contrôle technique gratuit de vélos + vente de vélos pour noël Marché couvert de la gare Tulle, 13 décembre 2023, Tulle.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 09:00:00

fin : 2023-12-13 12:00:00

À cette occasion, les vélos des particuliers seront vérifiés gratuitement, des réglages et petites réparations seront effectuées et des équipements de sécurité pourront être posés.

Ce sera aussi l’occasion pour quelques personnes d’acheter pour offrir le plus beau des cadeaux : un vélo ! En effet, le vélo permet de se maintenir en forme, de faire des économies et de préserver la qualité de vie et même la planète !

Cet événement est organisé avec le soutien de la ville de Tulle, de Tulle Agglo et de la sécurité routière..

À cette occasion, les vélos des particuliers seront vérifiés gratuitement, des réglages et petites réparations seront effectuées et des équipements de sécurité pourront être posés.

Ce sera aussi l’occasion pour quelques personnes d’acheter pour offrir le plus beau des cadeaux : un vélo ! En effet, le vélo permet de se maintenir en forme, de faire des économies et de préserver la qualité de vie et même la planète !

Cet événement est organisé avec le soutien de la ville de Tulle, de Tulle Agglo et de la sécurité routière.

À cette occasion, les vélos des particuliers seront vérifiés gratuitement, des réglages et petites réparations seront effectuées et des équipements de sécurité pourront être posés.

Ce sera aussi l’occasion pour quelques personnes d’acheter pour offrir le plus beau des cadeaux : un vélo ! En effet, le vélo permet de se maintenir en forme, de faire des économies et de préserver la qualité de vie et même la planète !

Cet événement est organisé avec le soutien de la ville de Tulle, de Tulle Agglo et de la sécurité routière.

.

Marché couvert de la gare

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze