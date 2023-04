Marché de Jonzac Marché Couvert de Jonzac, 1 janvier 2023, Jonzac.

Les jours de marché à Jonzac sont le mardi et le vendredi matin. Les halles sont ouvertes le samedi matin. Un marché vert existe le dimanche matin en plein air.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Marché Couvert de Jonzac Place du marché

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



The market days in Jonzac are Tuesday and Friday mornings. The market hall is open on Saturday mornings. A green market exists on Sunday morning in the open air

Los días de mercado en Jonzac son los martes y los viernes por la mañana. El mercado está abierto los sábados por la mañana. Los domingos por la mañana se celebra un mercado verde al aire libre

Die Markttage in Jonzac sind Dienstag- und Freitagmorgen. Die Markthallen sind am Samstagmorgen geöffnet. Einen grünen Markt gibt es am Sonntagmorgen unter freiem Himmel

Mise à jour le 2022-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge