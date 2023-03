Sublimer le quotidien MARCHE COUVERT DE CONFOLENS, 29 mars 2023, Confolens.

Sublimer le quotidien 29 mars – 2 avril MARCHE COUVERT DE CONFOLENS

Confolens Petite Cité de Caractère, labélisée également Ville et Métiers d’Art, vous accueille le samedi 1er dimanche 2 avril 2023 de 10h à 18h00 sous les Halles du centre-ville, pour vous faire découvrir le savoir-faire de nos artisans créateurs.

Une vingtaine de métiers d’art seront représentés. Démonstrations et ateliers, pour petits et grands, animeront ces deux journées. Une œuvre commune » l’Art de la Table » dont l’intitulé reprend le thème des JEMA de cette année » Sublimer le Quotidien » sera réalisée en direct par les participants tout au long de ces 2 jours.

Du 28 mars au 2 avril 2023, une exposition « De la technique et de l’imagination naît le design » proposée par le domaine de Boisbuchet (Centre de Recherche/Campus en Design et d’Architecture), sera présente à l’Office du Tourisme 8 rue du Maquis Foch. Une porte ouverte dédiée à des ateliers et des démonstrations sera animée par des artisans d’art toute la semaine du 28 mars au 31 mars 2023 Rue des Orgues.

Confolens étant labelisée Petite Cité de Caractère, vous pourrez également découvrir notre patrimoine architectural et historique remarquable (Moulin à huile, maison du Duc d’Epernon, Château de St Germain, etc ), au détour des ruelles pavées vous pourrez également découvrir les rives de la Vienne, de l’Issoire et du Goire.

Information Mairie de Confolens : 05 45 84 94 59 – animation@mairie-confolens.fr

