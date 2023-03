Atelier Réglage Vélo à Bures sur Yvette Marché couvert de Bures Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Atelier Réglage Vélo à Bures sur Yvette Marché couvert de Bures, 15 avril 2023, Bures-sur-Yvette. Atelier Réglage Vélo à Bures sur Yvette Samedi 15 avril, 10h00 Marché couvert de Bures Atelier réglage vélo

Venez avec vos consommables (câbles, patins, chaîne…)

Contact : velo-a-bures@mdb-idf.org
Marché couvert de Bures
Rue Charles de Gaulle Bures sur yvette
Bures-sur-Yvette 91440

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T12:00:00+02:00

