Cognac Profitez d’une visite guidée « Dans les coulisses des Halles » Marché couvert Cognac, 16 septembre 2023, Cognac. Profitez d’une visite guidée « Dans les coulisses des Halles » Samedi 16 septembre, 18h00, 19h00, 20h00 Marché couvert Gratuit. Entrée libre. Le 16 septembre, entre 18h et 21h, les halles ouvrent exceptionnellement leurs portes pour un marché nocturne. À cette occasion, nous vous proposons une visite singulière à la rencontre de cette architecture symbolique du XIXe siècle. Vous aurez également accès à des parties habituellement fermées au public. Marché couvert Place d’Armes, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine Inspiré des halles du XIXe siècle de l’architecte Victor Baltard. Coin pique-nique : dans un décor campagnard, venez déguster les produits du marché, plancha, assiettes et couverts y sont à votre disposition. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©S. Charbeau- Ville de Cognac

