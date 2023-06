FÊTE DE LA MUSIQUE Marché couvert Cirey-sur-Vezouze, 23 juin 2023, Cirey-sur-Vezouze.

Cirey-sur-Vezouze,Meurthe-et-Moselle

Venez profiter de la Fête de la Musique au Marché Couvert de Cirey sur Vezouze avec la participation de l’école de Musique.. Tout public

Vendredi 2023-06-23 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-23 . 0 EUR.

Marché couvert Place Chevandier

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and enjoy the Fête de la Musique at the Covered Market of Cirey sur Vezouze with the participation of the music school.

Venga a disfrutar de la Fiesta de la Música en el Mercado Cubierto de Cirey sur Vezouze con la participación de la escuela de música.

Genießen Sie die Fête de la Musique im Marché Couvert von Cirey sur Vezouze mit der Beteiligung der Musikschule.

Mise à jour le 2023-05-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS