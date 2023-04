ULTIMATE NINJA WARRIOR marché couvert Bitche Catégories d’Évènement: Bitche

Moselle . Dario ENSMINGER, double finaliste de l’émission Ninja Warrior sur TF1 viendra installer les obstacles d’un parcours ninja comme si vous y étiez et accessible à tous avec également une structure géante semi-gonflable pour les plus jeunes et les murs de franchissement de Ninja Warrior de 2 hauteurs différentes !

Enfants ou adultes, venez relever le défi tout en vous amusant !

Parcours réalisable en illimité. Buvette et petite restauration sur place assurées par votre radio locale, Radio Studio 1. accueil@radiostudio1.fr +33 6 08 27 15 71 https://www.ultimateninja.fr/ marché couvert 31 rue Foch Bitche

