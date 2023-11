Journée Inaugur’halle Marché Couvert Bergerac, 2 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le samedi 2 décembre a lieu la journée d’inauguration du Marché couvert.

Au programme :

de 10h à 14h -Animation des trufficulteurs du marché

dès 10h : le chef Philippe Mesuron, finaliste de Master chef saison 1, cuisinera en direct. L’IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et Duras) proposera des vins à la dégustation

10h30 : spectacle de rue par la compagnie VATA

12h : inauguration officielle de la Halle

13h : cocktail inaugural composé des produits des commerçants de la Halle

14h30 : départ de la chasse aux trésors (rendez-vous sous l’auvent de la Halle)

16h30 à 17h : goûter pour les enfants avec les produits des commerçants de la Halle

17h30 à 19h : concert du groupe “Ze Bus”

Toute la journée :

– Animation musicale inédite

– Venez jouer de la musique sur des fruits et légumes (playtronica)

– sculpture sur fruits et légumes

– Photomaton (photobooth).

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Marché Couvert Place Louis de la Bardonnie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On Saturday December 2, the Covered Market’s inauguration day takes place.

On the program:

10 a.m. to 2 p.m. – Market truffle growers’ entertainment

from 10am: Chef Philippe Mesuron, finalist in Master Chef season 1, will be cooking live. The IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et Duras) will be offering wines for tasting

10:30 am: street show by the VATA company

12pm: official inauguration of the Halle

1pm: inaugural cocktail featuring products from Halle merchants

2:30pm: departure of the treasure hunt (rendez-vous under the Halle awning)

4:30 pm to 5 pm: children?s snack with products from Halle merchants

5:30 pm to 7 pm: concert by the group ?Ze Bus?

All day long :

– Unique musical entertainment

? Come and play music on fruit and vegetables (playtronica)

– fruit and vegetable carving

– Photobooth

El sábado 2 de diciembre se inaugura el Mercado Cubierto.

En el programa:

de 10.00 a 14.00 horas – Animación a cargo de los truficultores del mercado

a partir de las 10 h: el chef Philippe Mesuron, finalista de la primera temporada de Master Chef, cocinará en directo. La IVBD (Interprofesión de Vinos de Bergerac y Duras) ofrecerá degustaciones de vinos

10.30 h: espectáculo callejero de la compañía VATA

12.00 h: inauguración oficial del Market Hall

13.00 h: cóctel inaugural con productos de los comerciantes del Market Hall

14.30 h: inicio de la búsqueda del tesoro (punto de encuentro bajo el toldo del Hall)

16.30 a 17.00 h: merienda infantil con productos de los comerciantes del Halle

17.30 a 19.00 h: concierto del grupo « Ze Bus »

Durante todo el día :

– Animación musical única

? Ven a tocar música en frutas y verduras (playtronica)

– talla de frutas y verduras

– Fotomatón

Am Samstag, den 2. Dezember, findet der Einweihungstag der Markthalle statt.

Auf dem Programm stehen:

von 10:00 bis 14:00 Uhr -Animation der Trüffelzüchter des Marktes

ab 10 Uhr: Der Chefkoch Philippe Mesuron, Finalist von Masterchef Staffel 1, wird live kochen. Der IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac et Duras) wird Weine zur Verkostung anbieten

10:30 Uhr: Straßenshow der Kompanie VATA

12 Uhr: Offizielle Einweihung der Halle

13 Uhr: Eröffnungscocktail mit den Produkten der Händler der Halle

14.30 Uhr: Start der Schatzsuche (Treffpunkt unter dem Vordach der Halle)

16.30 bis 17.00 Uhr: Imbiss für die Kinder mit Produkten der Händler der Markthalle

17:30 bis 19:00 Uhr: Konzert der Gruppe « Ze Bus »

Den ganzen Tag über :

– Neuartige musikalische Unterhaltung

? Kommen Sie und spielen Sie Musik auf Obst und Gemüse (playtronica)

– schnitzen auf Obst und Gemüse

– Fotoautomat (Photobooth)

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides